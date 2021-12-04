نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على سعر انبوبة البوتجاز الجديد بعد زيادتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت وزارة البترول والثروة صباح اليوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2021 قراراً برفع سعر انبوبة البوتجاز على أن يتم تنفيذ هذا القرار فوراً من صباح هذا اليوم لتزيد الوزارة من هموم وأعباء محدودى الدخل من الشعب المصري الذى أصبح يعانى باستمرار من الزيادة فى الأسعار مع ثبات الأجور والمرتبات، بل على العكس فإن زيادة سعر اسطوانة البوتجاز سوف يتبعها زيادة فى أسعار السلع المواد الغذائية التى تعتمد عليها.

وقد قررت وزارة البترول تطبيق الآلية الجديدة لزيادة الأسعار لاسطوانة البوتجاز، بعدما حصلت على موافقة مجلس الوزراء بالموافقة على زيادة جديدة فى سعر اسطوانة البوتجاز لبرتفع سعر اسطوانة البوتجاز الصغيرة من 65 جنيهاً ليصبح 70 جنيهاً داخل المستودع بزيادةقدرها خمسة جنيهات.

وقد أكد المهندس خالد عثمان نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتجارة الداخلية وعضو لجنة التسعير فى مصر بأن الزيادة لم تشمل سعر انبوبة البوتجاز الصغير فقط وإنما زاد سعر اسطوانة البوتجاز الكبيرة أيضاً حيث أصبح سعر أسطوانة البوتجاز الكبيرة 140 جنيهاً بدلاً من 130 جنيهاً بزيادة قدرها 10 جنيهات داخل المستودع.

سعر انبوبة الغاز الجديد اعتباراً من اليوم 4 ديسمبر 2021

سعر اسطوانة الغاز الصغيرة 70 جنيهاً بدلاً من 65 جنيهاً داخل مستودع الغاز بزيادة قدرها 5 جنيهات.

ثمن انبوبة البوتجاز الكبيرة 140 جنيهاً بدلاً من 130 جنيهاً داخل مستودع الأنابيب بزيادة قدرها 10 جنيهات.

وأكد رئيس الهيئة العامة للبترول بأن تطبيق هذا القرار جاء بالتنسيق بين جهات الدولة المتمثلة فى وزارة البترول ووزارة التموين والسادة المحافظين وذلك لمتابعة تطبيق تنفيذ الزيادة من اليوم ومتابع عمليات الضخ والبيع اليومية حيث تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بضخ ما يقرب من مليون انبوبة بوتجاز يومياً للمواطنين.

وقد لاقت الزيادة فى سعر انبوبة البوتجاز ردود فعل غاضبة من المواطنين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة تملثت فى السخرية من الزيادة الغير مبررة فى الأسعار بشكل مستمر فى جميع السلع والخدمات.