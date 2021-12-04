/664228/بدر-بانون-أشكر-لاعبي-المغرب-على-الأداء-الجيد-أمام-الأردن-وننتظر-المباريات-الهامة-الفاصلة

أكد بدر بانون، قائد منتخب المغرب، أنه سعيد بتحقيق الفوز الثاني على التوالي في بطولة كأس العرب أمام الأردن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي إن سبورتس" "الحمد لله على تحقيق الفوز وإضافة 3 نقاط جديدة، تفيد المغرب في صدارة المجموعة القوية".

وزاد "تأهلنا مبكراً للدور التالي وننتظر المباراة القادمة أمام السعودية ثم لعب مباراة دور الـ 8 والتي بالتأكيد ستكون هامة".

وتابع "بدأنا المباراة بتركيز شديد لأن منتخب الأردن أقوى من فلسطين، وحقق الفوز في المباراة الأولى أمام السعودية، وكانت مباراة مختلفة وهامة".

واختتم "أشكر لاعبي المغرب على الأداء الجيد منذ المباراة الأولى ونسعى لتقديم أفضل أداء خلال بطولة كأس العرب الحالية".

كأس العرب: المغرب تهدد الجميع وتقصو على الأردن برباعية نظيفة

حقق منتخب المغرب الفوز الثاني ببطولة كأس العرب، وهذه المرة أمام الأردن برباعية نظيفة.

وعاد منتخب المغرب لتحقيق الفوز الثاني على التوالي وتسجيل رباعية نظيفة من جديد، وذلك بعدما حدثت خلال المباراة الأولى أمام فلسطين.

وبهذا الفوز يكون قد ضمنت المغرب بنسبه كبيرة التواجد في الدور القادم، في بطولة كأس العرب وتعطي إنذار شديدة اللهجة لجميع المنتخبات أنها قادمة للمنافسة على اللقب العربي.

كأس العرب

بدأت المباراة سريعة من جانب أسود الأطلس، وسجل يحيى جبران الهدف الأول مع مطلع الدقيقة الرابعة، وضاعف بدر بانون النتيجة بإجراز الهدف الثاني مع مطلع الدقيقة 24.

ومع نهاية الشوط الأول ظن الجميع أن النتيجة ستكون ثنائية فقط، إلا أن محمد الشيبي سجل أحد أجمل أهداف البطولة، وتابع كرة عرضية على الطائر مرسة من أشرف بن شرقي، لتتهادى داخل الشباك معلنا عن الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول.

وأحرز سفيان رحيمي الهدف الرابع للمغرب قبل نهاية المباراة بدقائق عن طريق ركلة جزاء حولها داخل المرمى بنجاح.