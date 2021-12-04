/664238/الزمالك-يتعادل-مع-المقاولون-العرب-بدوري-الجمهورية

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٧ مع المقاولون العرب بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الجمهورية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أحرز هدف الزمالك أحمد علي “سينا”.

ويتكون الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٧ من، محمد أحمد مدربا، محمد مصطفى مساعدا للمدرب ، مصطفي غراب مدربا لحراس المرمى، محمود عادل “حمودي” إداريا، أشرف محمود أخصائي علاج طبيعى، أدهم أحمد مهمات.

فاز نادي الزمالك على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف على ستاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

وسجل مصطفى فتحي هدف الزمالك في الدقيقة 40، بعد جملة مميزة من لاعبو الفريق ليسكنها مصطفى فتحي في الأخير بشكل مميز بالشباك.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 13 في المركز الثالث، بينما يتوقف رصيد سيراميكا عند النقطة الثامنة في المركز السادس.

تشكيل الزمالك في اللقاء :

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

في خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر

في خط الهجوم : زيزو – مصطفى فتحى – احمد فتوح – عمر السعيد

نتيجة مباراة الزمالك والبنك الأهلي:

انتهت مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي بالتعادل 1/1 على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح محمد هلال أهداف اللقاء بعدما سجل للبنك الأهلي في الدقيقة 11 برأسية رائعة بعد أرسال عرضية متقنة من أسامة إبراهيم، لتسكن الكرة في الأخيرشباك محمد عواد. وتعادل أحمد السيد زيزو هدف التعادل لنادي الزمالك أمام البنك الأهلي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

لينتهي اللقاء في الأخير بالتعادل ويقفد الزمالك نقطتين في صراع المنافسة على الدوري العام مع الأهلي وبيراميدز الذين يحتلون أول مركزين.