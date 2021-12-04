/664243/ديربي-لندن-تشيلسي-يتقدم-على-وست-هام-بعد-شوط-أول-مثير-بالدوري-الإنجليزي

انتهى الشوط الأول بين فريقي وست هام يونايتد وتشيلسي، بتقدم الضيوف بهدفين مقابل هدف واحد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعتبر مباريات ديربي لندن من اشهر الديربيات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان الشوط الأول للمباراة مليئ بالإثارة والتشويق.

وتمكن تشيلسي أن يتقدم بهدفين مقابل هدف واحد، ليحافظ على الصدارة مؤقتا، إنتظاراً لما سيحدث في شوط المباراة الثاني.

وبدأ تياجو سيلفا بالتسجيل لفريق تشيلسي مع مطلع الدقيقة 29 بعد صناعة رائعة من ماسون ماونت.

ومع مطلع الدقيقة 40 تمكن مانويل لانزيني أن يحرز هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء، بعد خطأ مشترك بين إدوارد ميندي وتياجو سيلفا.

ومع نهاية الشوط الأول أحرز ماسون مونت الهدف الثاني بطريقة عالمية، بعد صناعة رائعة من حكيم زياش، لتنتهى أحداث الشوط الأول بهدف النتيجة، مع الانتظار لنتيجة الشوط الثاني والمباراة.

محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي

حقق ليفربول فوز عريض على نظيره إيفرتون بنتيجة 4/1 ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح، ليفربول، 13 هدفًا.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 9 أهداف.

دييجو جوتا، ليفربول، 8 أهداف.

ساديو ماني، ليفربول، 7 أهداف.

ميخائيل أنطونيو، وست هام، 6 أهداف.

وقدم الريدز لقاء قوي في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون الذي لم يظهر بشكل جيد في المباراة، وقدم النجم محمد صلاح لوحة فنية خلال اللقاء بتسجيله هدفين بشكل أكثر من رائع.

وسجل أهداف ليفربول كلاً من هندرسون وجوتا وهدفين لمحمد صلاح، بينما سجل ه ديماراي جراي هدف إيفرتون الوحيد في المباراة.

وبذلك الفوز برتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 31 بالمركز الثالث، بينما يظل إيفرتون في المرك الرابع عشر بـ 15 نقطة.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، دييجو جوتا.

بدلاء ليفربول أمام إيفرتون

كيليهر، كوناتي، ميلنر، تشامبرلين، مينامينو، تسيميكاس، أوريجي، ويليامز، مورتون.