تعليم شمال سيناء: القيادة السياسية تعمل على تمكين ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بالتربية والتعليم أمين عام المجلس الاستشارى للتربية الخاصة بشمال سيناء، إن مديرية الأمن بشمال سيناء، نظمت احتفالا خاصا لتكريم ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة.





وأضافت عزة فى تصريح اليوم السبت، أن هذا الاحتفال يقام سنويا بهذه المناسبة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بذوى الاحتياجات الخاصة بهدف تمكينهم ودمجهم فى المجتمع ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم. وأشارت إلى الدور الذى يقوم به المجلس الاستشارى للتربية الخاصة برئاسة المحافظ فى مساعدة ذوى الهمم وعرض مشاكلهم والمساهمة فى حلها، وتقديم كافة التيسيرات الخاصة بهم فى مختلف مجالات: التعليم والعمل والإسكان وباقى الخدمات المتنوعة .

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