محافظ بنى سويف: 559 أسرة مستفيدة من مشروع سترة بتكلفة 45 مليونا

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم مع مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببنى سويف حنان الدرباشى، لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروع "سترة" الذى يتم تنفيذه ضمن البروتوكول الموقع بين مؤسستى"مصر الخير والوليد للإنسانية"، وتشرف على تنفيذه وزارات التضامن الاجتماعى، الإسكان والمرافق، التنمية المحلية، ويستهدف تحسين بيئة السكن لآلاف الأسر المصرية فى عدد من محافظات الجمهورية.
وأشاد غنيم بالدور التنموى والخدمى لمؤسسة مصر الخير، مما يسهم فى دعم جهود المحافظة، لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، ضمن خطة تنموية تتشارك فى تنفيذها كافة الجهود سواء التنفيذية أو المجتمعية، منوهًا بأن المجتمع المدنى بالمحافظة هو ركيزة أساسية فى دعم المحافظة فى مختلف المجالات والقطاعات.
ومن جانبها أوضحت الدرباشى أن المشروع قد بدأ العمل فيه منذ 4 سنوات، حيث حصل مركز إهناسيا على النصيب الأوفر بـ 329 منزلًا تم إعادة إحلالها وتجديدها فى 13 قرية (النويرة، العواونة،وش الباب، منهره، كفر خليدى، الشيخ حرب، الشيخ سليمان، مشارقة اهناسيا، الشوبك، أبو شهبة، ننا، منشأة عبد الصمد)، فيما تم تأهيل وتسقيف 146 منزلًا فى 6 قرى بسمسطا (الكوم الأحمر، عزبة الصعايدة، دشاشة، قرية 2 وقرية 1)، و5 قرى بناصر(الحرجة، المطاريد، الشركة، الغرقد، الجرو) بجانب قريتى غياضة الشرقية ببا والسعادنة ببنى سويف.
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