سعيد عبد الحافظ عضو «القومى لحقوق الإنسان» يكتب: الذوق العام والنظام العام

جدة - نرمين السيد - وصفة الذوق، هى واحدة من تلك الخصائص اللصيقة بالإنسان، والتى يجب توافرها لدى الإنسان عند تعامله مع نفسه ومع الآخرين.

والعام هنا يُشير إلى المجموع أو إلى ما يطبق على مجتمع بعينه، ولسنا فى حاجه للتأكيد على أن مفهوم الذوق العام هو فى جوهره نسبى ويختلف من زمان لزمان وأيضًا من مكان لمكان وأية محاولة لتأطير مفهوم الذوق العام قانونيًا ستكون من الصعوبة بمكان بل وقد تنال من حقوق أخرى يحميها القانون وعلى رأسها الحق فى حرية الرأى والتعبير وحق تداول المعلومات وتدفقها.

وفى ظنى أن محاولات جعل مفهوم الذوق العام جزءًا من النظام العام الذى يحميه القانون المصرى ويعاقب على مخالفته هى محاولة قسرية، وأرى أنها ستخلف أثارًا سلبية ستتغول على مفهوم بل وفلسفة القاعدة القانونية إلا أن ذلك لا يمنع من نقاش حقيقى وموضوعى حول ما تشهده الساحة من بعض المشتغلين بالفن، وبخاصة ما يُعرف بمطربى المهرجانات.

لا نُنكر أن الأمر يحتاج وقفة ولكن الحل ليس فى مواجهة تلك الظاهرة بنصوص قانونية، فالنقابات المعنية واللجان الفنية ذات الصلة يمكن أن تُصحح الأمور بما يُحافظ على الذوق العام ومظاهره وبما يحافظ على أعراف وتقاليد المجتمع دون المساس بحق المتلقى فى الاستمتاع بما يُريده.