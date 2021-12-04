وزير التعليم: لم نرسل شيئا للمديريات لإيقاف التعيين بالحصة

جدة - نرمين السيد - نفى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن إيقاف جميع الإجراءات والتقديمات فى المحافظات والإدارات التعليمية والاكتفاء بالمعلمين المتطوعين.





وقال شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت: "هذا الكلام لا أساس له من الصحة ويستمر العمل بنظام التطوع وكذلك نظام التعيين بالحصة كما أعلنت الوزارة". وتابع: "نحن لا علم لنا بهذه المنشورات ولم نرسل شيئا للمديريات لإيقاف التعيين بالحصة".

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