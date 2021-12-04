/664244/كأس-العرب-لبنان-تصمد-أمام-هجوم-الجزائر-وينتهى-الشوط-الأول-بالتعادل-السلبي

انتهى الشوط الأول بين منتخبي الجزائر ولبنان، بكأس العرب بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيطرت الجزائر على معظم أحداث الشوط الأول كاملا ولكن كان مصطفى مطر، حارس منتخب لبنان هو حائط الصد المنيع لطوفان الهجوم الجزائري.

وحصل كلا من، ربيع عطاي، وقاسم الزين لاعبي منتخب لبنان على بطاقات صفراء خلال أحداث شوط المباراة الأول، والذي لم يشهد أهدافاً كما كان متوقعاً قبل بداية المباراة.

يذكر أن الجزائر تحتل صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب مصر صاحب المركز الثاني، ويظل منتخب لبنان بالمركز الثالث بـ 0 نقاط.

كأس العرب: التشكيل الرسمي لمباراة الجزائر ولبنان

يلتقي منتخب الجزائر ولبنان، بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثانية لكأس العرب فيفا قطر 2021.

وتسعى الجزائر لضمان التأهل للدور القادم، وذلك من أجل تحقيق الانتصار الثاني بالمجموعة التي تضم مصر والسودان أيضا.

ونجحت الجزائر أن تحقق الفوز في المباراة الأولى أمام السودان برباعية نظيفة، وخسرت لبنان أمام مصر بصعوبة شديدة بهدف مقابل لا شئ.

وتريد لبنان تقديم أداء جيد خلال لقاء اليوم، خاصة أن المباراة صعبة وأنها لا تمتلك أي نقاط حتى الأن في المجموعة.

وفيما يلي التشكيلة الرسمية للجزائر:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: محمد أمين توغاي، حسين بن عيادة، مهدي جيان تاهرات، إلياس شتي

خط الوسط: حسام الدين مرزوق، سفيان بن دبكة، يوسف بلايلي

خط الهجوم: العربي هلال سوداني، ياسين براهيمي، بغداد بونجاح

أما تشكيلة منتخب لبنان كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مصر

خط الدفاع: نور منصور، روبرت ألكسندر ملكي، حسن شعيتو، حسين محمد

خط الوسط: جهاد أيوب، محمد علي نجيب، قاسم الزين

خط الهجوم: هلال الحلوة، نادر مطر، ربيع عطايا

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة عصراً، وتقام على ملعب استاد الجنوب.