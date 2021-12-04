بالصور.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومانياما

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عقد اليوم، السبت، الاجتماع الفني التنسيقي لمباراة بيراميدز وإيه إس مانياما بطل الكونغو في إياب دور ال٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وهو اللقاء المقرر له السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، بعد الفوز ذهابا في كينشاسا بهدف دون مقابل سجله المهاجم محمود وادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تم خلال الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء لقاء الإياب بنفس نتيجة مباراة الذهاب في الكونغو، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح دون لعب أشواط إضافية.

وتقرر أن يرتدي بيراميدز اللون الكحلي الكامل في المباراة، بينما سيرتدي حارس المرمى الأبيض الكامل، وسيظهر نادي مانياما باللون الأصفر في الأسود يرتدي حارسه الأحمر الكامل.

وتم التأكيد على أن يكون تحرك كلا الفريقين في الرابعة عصرا نحو ملعب المباراة، ليصل الفريقان قبل ساعة ونصف قبل موعد انطلاق اللقاء الذي يحدد بصورة نهائية أحد المتأهلين لدور المجموعات من البطولة.

وتم كذلك التأكيد على ضرورة التزام الجميع بالأمور الخاصة بفيروس كورونا وتجهيز سيارتي إسعاف وأقرب مستشفى لا تبعد أكثر من ٥ دقائق عن استاد الدفاع الجوي.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري ووليد مهدي مدير المباريات وشريف جمال من الجهاز الإداري وعاطف شادي المنسق الإعلامي.

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة اللاعبين لخوض مباراة إيه إس مانياما بطل الكونغو في إطار مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل مانياما ضيفا على نادي بيراميدز في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي في إياب دور ال٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية، بعد الفوز ذهابا في كينشاسا بهدف دون مقابل سجله محمود وادي.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: إسلام عيسى - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - عماد ميهوب

خط الهجوم: دودو الجباس - محمود وادي

ويؤدي الفريق تدريبه الأخير مساء السبت بملعب الدفاع الجوي والدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة.