غداً.. انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي

حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي الرابعه عصر الغد موعدا لانطلاق معسكر الفريق المفتوح الذي يستمر لمدة 8 أيام علي مرحلتين خلال الفتره من 5 الي 13 ديسمبر ضمن برنامج الاعداد لخوض التصفيات القاريه في أكتوبر المقبل وهي المؤهله للأمم الافريقيه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقد قرر الجهاز الفني استغلال هذه الفتره في منح الفرصه لعدد من الوجوه التي اثبتت نفسها في المعسكر الأول قبل الاستقرار علي القائمه النهائيه التي سيتم الاعتماد عليها خلال المرحله المقبله حيث ستكون هناك مجموعه في المرحله الاولي واخري في المرحله الثانيه

واكد الكابتن شوقي غريب المدير الفني علي أهمية المرحله المقبله في توفير عدد من المباريات الوديه لزيادة خبرات اللاعبين في الاحتكاك مع مختلف المدارس الكرويه

وقال غريب انه حريص علي منح الفرصه لجميع اللاعبين في مختلف الانديه قبل الاستقرار علي الهيكل الأساسي الذي سيتم الاعتماد عليه مشيرا الي ان الجهاز الفني تابع جميع المسابقات التي تضم عناصر المنتخب الأولمبي سواء في الدوري الممتاز او القسم الثاني او بطولة الجمهوريه لمواليد 2001 .وكذلك الحرص على استمرار جميع المسابقات دون توقف

ومن المقرر ان تجري تدريبات المنتخب الأولمبي علي الملعب الفرعي لاستاد القاهره.

صريحات شوقي غريب

وأشار شوقي غريب إلى أن الوضع في هذا المنتخب يختلف عن المنتخب الأولمبي السابق مواليد 97 الذي شارك في بطولة افريقيا بدون تصفيات وفاز ببطولتها ونجح في بلوغ دور ال8 لأولمبياد طوكيو 2020

واكد غريب ان النجاح الأكبر هو إفراز الفريق لأكبر عدد من العناصر للمنتخب الأول وهو الهدف من جميع المنتخبات التي دون المنتخب الأول وهو ماتحقق مع المنتخب الأولمبي السابق الذي أصبح هناك عدد كبير من عناصره انضمت للتشكيلة الأساسية للمنتخب الأول تحت قيادة كارلوس كيروش.

التجمع القادم لمعسكر المنتخب الأولمبي

وأشار المدير الفني للمنتخب الاولمبي إلى أن شهر ديسمبر المقبل سيشهد تجمعًا من أجل الاشتراك في بطولة شمال افريقيا وهو احتكاك مناسب للفريق خلال تلك الفتره وهناك تخطيط لعمل معسكر خلال شهر يناير أثناء اشتراك المنتخب الأول في بطولة الأمم الافريقيه بالكاميرون.

ومن جانبه وجه غريب الشكر لكل الأجهزة الفنية وقطاعات الناشئين بالأندية المصرية بمختلف درجاتها للتعاون مع الجهاز الفني في إنجاح أول معسكر للفريق تحت قيادته.