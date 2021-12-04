بقيادة محمد صلاح.. التشكيل الرسمي لمباراة ليفربول أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

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أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيلة الرسمية لمباراة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأتي هذه المباراة ضمن الجولة الـ 15 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى ليفربول للفوز والتواجد في صدارة الدوري في ظل تعادل تشيلسي أمام وست هام، في المباراة التي تقام حالياً.

ويتواجد محمد صلاح، نجم الريدز في التشكيلة الرئيسية لرفقاء يورجن كلوب، وينتظر الجميع أن يساهم في تحقيق الفوز المستمر للريدز.

وفيما يلي تشكيل ليفربول الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندروا روبرتسون

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، دييجو جوتا

محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي

حقق ليفربول فوز عريض على نظيره إيفرتون بنتيجة 4/1 ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح، ليفربول، 13 هدفًا.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 9 أهداف.

دييجو جوتا، ليفربول، 8 أهداف.

ساديو ماني، ليفربول، 7 أهداف.

ميخائيل أنطونيو، وست هام، 6 أهداف.

وقدم الريدز لقاء قوي في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون الذي لم يظهر بشكل جيد في المباراة، وقدم النجم محمد صلاح لوحة فنية خلال اللقاء بتسجيله هدفين بشكل أكثر من رائع.

وسجل أهداف ليفربول كلاً من هندرسون وجوتا وهدفين لمحمد صلاح، بينما سجل ه ديماراي جراي هدف إيفرتون الوحيد في المباراة.

وبذلك الفوز برتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 31 بالمركز الثالث، بينما يظل إيفرتون في المرك الرابع عشر بـ 15 نقطة.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، دييجو جوتا.

بدلاء ليفربول أمام إيفرتون

كيليهر، كوناتي، ميلنر، تشامبرلين، مينامينو، تسيميكاس، أوريجي، ويليامز، مورتون.