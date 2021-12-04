/664249/رئيس-الأولمبياد-يشيد-بمؤتمرالأطباء-العرب-سنتعاون-مع-الاتحاد-لتقديم-خدمة-أفضل-لذوي-الإعاقة

أعرب الدكتور هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري ومستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى ووزير الإتصالات الأسبق، عن سعادته بالمشاركة فى المؤتمر السنوي لمراكز "معاك" لرعاية الطفل التابعة لاتحاد الأطباء العرب، الذي عقد اليوم، تحت عنوان "الأسس العلمية لتنمية قدرات الطفل".

دوت الخليج

المؤتمر السنوي لمراكز معاك

وأنطلقت اليوم أعمال المؤتمر العلمي السنوي لمراكز "معاك" لرعاية الطفل، بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور رئيس الأولمبياد الخاص المصري المهندس هاني محمود، وعدد من الخبراء المتخصصين في المجال.

وبحضور ومشاركة الأستاذ الدكتور أسامة رسلان الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، شارك في المؤتمر العلمي السنوي نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين في تنمية قدرات الطفل، ونحو 150 من الاستشاريين وأخصائيي التربية الخاصة.

وقال الدكتور هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص إن فعاليات المؤتمر ركزت على الأطفال ذوى الإعاقة الذهنية وكيفية تنمية قدراتهم ودمجهم في المجتمع، كاشفا عن تعاون مرتقب بين نادي الأولمبياد الخاص المصري، ومراكز معاك التابعة لاتحاد الأطباء العرب؛ لتقديم خدمة مشتركة للأطفال وخاصة ذوى الإعاقة.

وأضاف: "سنستفيد بتواجد مراكز معاك فى أكثر من منطقة جغرافية، لتقديم خدمة شاملة بجودة أكبر، حيث سيتم ضم البرامج الخاصة بالأولمبياد الخاص باعتبارها برامج إضافية ستحمل إضافة قوية لما تقوم به مراكز معاك".

وتابع: "تلك الفئة تحتاج إلى الدمج واعتبارها جزء من المجتمع، وحل بعض المشاكل التي تعترض طريق تنميتها". وفي هذا الصدد، نبه إلى أن مؤتمر مراكز معاك "هو خطوة نحو تحقيق هذا الأمر".

كما أكد أن المجتمع المدني عليه دوروعامل كبير في خدمة ذوى الإعاقة، بعد أن قامت الحكومة قامت بدورها حينما أصدرت قانون ذوى الإعاقة، وخصصت صندوق لرعاية ذوى الإعاقة.

واستعرض محمود من خلال عرض تقديمي مصغر دور الاولمبياد الخاص في حياة اللاعبين في كيفية النهوض بهم نفسيا واجتماعيا من خلال الرياضة، مشيرا إلى بعض النماذج الناجحة من اللاعبين وأسرهم.

من جهته، قال الأستاذ الدكتور أسامة رسلان الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب إن المؤتمر السنوي لمراكز معاك يكتسب هذا العام أهمية خاصة بسبب توقيت انعقاده بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وطبيعة القضايا التي تحملها أجندته المزدحمة، والأهداف التي يسعى لتحقيقها.

ونوه إلى أن مراكز معاك، قررت إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة هذا العام بشكل إيجابي، عبر تقديم مجموعة من المحاضرات النظرية، وورش العمل التطبيقية لأخصائيي التربية الخاصة حول الجديد في مجال تنمية قدرات الأطفال نفسيا وذهنيا.

ويسعى المؤتمر إلى وضع أسس علمية وسليمة؛ لتنمية قدرات الطفل، وتسليط الضوء على الاستراتيجيات الجديدة لتنمية قدراتهم ذهنيا ونفسيا عبر استخدام طرق مبتكرة وجذابة.

كما تم أيضا مناقشة قضايا مستحدثة في المجال وأبرزها؛ طرق معالجة الاضطرابات الذهنية للأطفال بإستخدام "زيوت النباتات" بديلا عن الأدوية، عبر مجموعة من المتخصصين.