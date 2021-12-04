/664251/الدوري-الإسباني-تشكيل-برشلونة-الرسمي-لمباراة-ريال-بيتيس

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، التشكيل الرسمي لمباراة ريال بيتيس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز، العودة من جديد للمراكز الأولى في الدوري الإسباني والمنافسة على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا العام المقبل.

ويحتل برشلونة المركز السابع هذا الموسم، بعد مرور 14 جولة، ولديه من النقاط 23 ويبتعد بفارق 5 نط عن إشبيلية صاحب المركز الرابع.

وفيما يلي تشكيل برشلونة الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: ديست، أرواخو، لينجليت، جوردي ألبا

خط الوسط: بوسكيتس، جافي، جونزاليس

خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي، ديباي، كوتينهو

بقيادة محمد صلاح.. التشكيل الرسمي لمباراة ليفربول أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيلة الرسمية لمباراة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.

وتأتي هذه المباراة ضمن الجولة الـ 15 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى ليفربول للفوز والتواجد في صدارة الدوري في ظل تعادل تشيلسي أمام وست هام، في المباراة التي تقام حالياً.

ويتواجد محمد صلاح، نجم الريدز في التشكيلة الرئيسية لرفقاء يورجن كلوب، وينتظر الجميع أن يساهم في تحقيق الفوز المستمر للريدز.

وفيما يلي تشكيل ليفربول الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندروا روبرتسون

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، دييجو جوتا