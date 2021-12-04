/664255/تغييرات-بالجملة-كارلوس-كيروش-يعلن-عن-التشكيل-الرسمي-لمصر-لمباراة-السودان

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عن التشكيلة الرسمية لمباراة السودان بكأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت تشكيلة المباراة مفاجأت خاصة في مركز الظهير الأيمن بإراحة أكرم توفيق، ومشاركة عمر كمال عبد الواحد، مع تواجد حسين فيصل، بديلاً لمحمد شريف في الخط الهجومي.

وفيما يلي تشكيل منتخب مصر لمباراة السودان:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، أحمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: عمرو السولية، أيمن أشرف، أحمد رفعت

خط الهجوم: حسين فيصل، أحمد سيد زيزو، مروان حمدي

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السودان فى كأس العرب

يدخل منتخب مصر مباراته اليوم السبت أمام نظيرة السودان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً،فى الجولة الثانية لبطولة كأس العرب المقامة فى قطر من 30 نوفمبر الماضي حتى 18 ديسمبر الجارى.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق – أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: عمرو السولية – مهند لاشين

خط الوسط الهجومي: مصطفى فتحي - محمد مجدي "أفشة" – محمد شريف (أو أحمد سيد زيزو)

في خط الهجوم: مروان حمدي.

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره لبنان بنتيجة 1/0، على ملعب "الثمامه"، ضمن أول مباراة بدور المجموعات بكأس العرب.

وشهد الشوط الثاني استمرارا لتألق الحارس مصطفى مطر، وقام بإبعاد أكثر من كرة من أحمد رفعت ومحمد شريف، حتى حصل أحمد فتوح على ركلة جزاء بمهارة فردية ليحرز محمد مجدي أفشة هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة 71.