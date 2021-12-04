توضيح سلوى محمد علي لانتقادها حفل هاني شاكر بالسعودية:«لا أقصد المملكة»

/664256/توضيح-سلوى-محمد-علي-لانتقادها-حفل-هاني-شاكر-بالسعوديةلا-أقصد-المملكة

أكدت الفنانة سلوى محمد علي على عدم قصدها توجيه أي نوع من الإساءة للملكة العربية السعودية خلال حديثها عن حفلة الفنان هاني شاكر ومطربي المهرجانات بها، لافتة إلى أنها كانت تخص بحديثها الأزمة القائمة بين مطربي المهرجانات ونقابة المهن الموسيقية.

دوت الخليج يرصد توضيح الفنانة سلوى محمد علي لما قصدته بحديثها عن حفل هاني شاكر بالسعودية.

سلوى محمد علي تؤكد على احترامها للسعودية

وكتبت سلوى محمد علي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك: "توضيح هام، غني عن البيان ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من مكانة كبرى، خاصة لدى المصريين، لا سيما في ظل التوسعات الثقافية والفنية التي تشهدها المملكة في الآونة الأخيرة، بما يسهم في ريادة وارتقاء الفن العربي ككل".

وتابعت: "وعليه وجب التوضيح أن ما قصدته بأحد منشوراتي المتداولة أمس، حول مشاركة الفنان هاني شاكر، وبعض مطربي المهرجانات في موسم الرياض، لا أقصد به المملكة أو الفعاليات الفنية بموسم الرياض، بل كان تعليقا مني على أزمة مطربي المهرجانات ونقيب الموسيقيين، التي شغلت الرأي العام في مصر خلال الأسابيع الماضية".

واختتمت سلوى محمد علي حديثها قائلة: "في النهاية أتمنى سرعة انتهاء الأزمة القائمة بين مطربي المهرجانات ونقابة المهن الموسيقية في مصر، بما يدعم الحركة الفنية وصانعيها على اختلاف أنواعهم وتوجهاتهم".

سلوى محمد علي تفتح النار على هاني شاكر

وكانت سلوى محمد علي، وجهت انتقادًا لازعًا للفنان هاني شاكر عبر فيسبوك، قائلة: "نقيب الموسيقيين هايغني على نفس المسرح اللي غنى عليه مغنيي مهرجانات، تحية كبيرة لثقة السعودية في تأثير الفلوس على الناس دول، والحقيقة ثقة في محلها، مبروك للأستاذ هاني شاكر".

حفل هاني شاكر بموسم الرياض

هذا وقد أعلن القائمون على موسم الرياض إقامة حفلا يوم 8 ديسمبر المقبل، بمشاركة الفنان هاني شاكر والمطربة مي فاروق والمطرب محمد محسن.

ومن المقرر طرح تذاكر حفل هاني شاكر مساء اليوم، ويقود الفرقة الموسيقية أمير عبد الحميد، في بوليفارد رياض ستي.