التعليم: استمرار فتح باب التطوع للعمل فى المدارس مجانًا

/664258/التعليم-استمرار-فتح-باب-التطوع-للعمل-فى-المدارس-مجانا

يتسأل الكثير من المواطنين الراغبين فى الالتحاق بنظام العمل بالحصة فى وزارة التربية والتعليم، عن كيفية الانضمام لتلك الوظيفة التى سبق أن أعلن عنها الدكتور طارق شوقي.

دوت الخليج

التعليم تنفى العمل بنظام الحصة

وخلال الساعات الماضية ترددت أنباء بشأن إيقاف العمل بنظام الحصة المُعلن من قبل وزارة التربية والتعليم، وبالتواصل مع الوزارة نفت ما جاء بشأن الأمر.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف العمل بنظام الحصة ليس له أساس من الصحة، إذ يستمر التقديم فى إطار العمل التطوعي.

التعليم تؤكد استمرار العمل بالنظام التطوعي

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم إرسال أى أمر بشأن إيقاف التعيين بالحصة فى المدارس.

وفى الكتاب الدوري الصادر من وزارة التربية والتعليم، صدُرت معلومات بها تأكيد بشأن فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصر عمل المتطوع فى مساعدة المعلمين وذلك من خلال تنفيذ المهام التى يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية.