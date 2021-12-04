/664227/مصرع-وإصابة-19-شخصا-فى-انقلاب-ميكروباص-من-أعلي-نفق-ببنى-سويف

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 17 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى نفق سنور بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حيث تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية " مدير امن بني سويف " بلاغا من غرفة النجدة ، مفادة انقلاب سيارة ميكروباص من اعلى نفق سنور ببني سويف .

مصرع وإصابة 19 شخصاً فى انقلاب ميكروباص من أعلي نفق ببنى سويف

وبالتالي تم توجيه 10 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة لنقل الجثتين وهما كامل المصري على عبدالله 70 سنة، ومحمد طه محمد حسين 12سنة ومقيمان بقرية زاوية الجدامى بمحافظة المنيا إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي تحت إشراف النيابة العامة.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى.

على جانب أخر تلقت إدارة شرطة النجدة في بني سويف إخطارا بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أسفر عن مصرعه، بالقرب من مزلقان قرية بني حدير التابعة لمركز الواسطي شمال المحافظة.

مصرع شخص صدمة القطار وتناثرت جثته ببني سويف

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، حيث تبين ان الجثة تحولت لأشلاء، وجارٍ تحديد هويته.

وفي سياق آخر أصيب 4 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بني سويف المنيا بعد نفق سنور بــ12 كيلو متر اتجاه المنيا بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم.

حوادث بني سويف

ودفع مرفق هيئة إسعاف بني سويف بسيارات الاسعاف إلي موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلي مستشفي التكامل الصحي بالمنيا كونها الأقرب إلي مكان وقوع الحادث.

ويالفحص تبين أن المصابين هم؛اسماعيل عمار درويش 40 سنة مصاب أشتباه كسر بالساق اليمني، مروه مصطفى يحيي 21 سنة،مصابة اشتباة ما بعد الارتحاج، محمد مصطفى يحيي 3 سنوات،مصاب جروح و كدمات، صفاء عكاشه احمد 40 سنة،مصابة جروح و كدمات، جميعهم مقيمين محافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفي التكامل الصحي بالمنيا وحرر محاضر بالحادث وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حول المضمون .