رئيس المجلس البابوى بالفاتيكان: الأزهر منبر عالمى للثقافة والتراث الإسلامى

جدة - نرمين السيد - قال الكاردينال ميغيل أنغيل أيوسو، رئيس المجلس المجلس البابوى، "إنه لشرف كبير أن أمثل الفاتيكان لدى جامعة الأزهر، تلك الجامعة التى تعد أحد أهم المنابر الإسلامية والثقافية ليس فى الشرق الأوسط فحسب؛ بل على مستوى العالم، وتأثيرها يتجاوز حدود القطب المصرى، ليمتد أثره إلى كل المسلمين؛ بل وغير المسلمين حول العالم، وأن هذه ليست المرة الأولى التى تستضيف فيها جامعة الأزهر ممثلين للكنيسة الكاثوليكية، بعد زيارة البابا فرنسيس لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف عام 2017.





وقال الكاردينال ميغيل أنغيل أيوسو، رئيس اجتماعات اللجنة العليا للأخوة الإنسانية خلال محاضرته بمقر جامعة الأزهر، إن التعرف على التراث الدينى والثقافى والروحى للآخر؛ يهيئ الجو العام لقبوله، ويخلق البيئة المناسبة للتعايش والانفتاح الإيجابى، ولو أمعن المتشددون النظر فى هذه الحقيقة لوجدوا أنه لا مانع من فتح قنوات الحوار بين أتباع الديانات وتعميق الحوار بينهم، وبين احتفاظ كل دين بهويته وشخصيته وأسسه العقدية الثابتة التى لا يمكن تناولها أو التفاوض بشأنها.

وأضاف رئيس المجلس البابوى للحوار بالفاتيكان، أن الانفتاح على الآخر يشكل الخطوة الأولى لكسر الأسوار الفاصلة بسبب الخوف والجهل، والتغلب على ظاهرة الاكسانوفوبيا والتى تعنى الخوف من الآخر، وتوجيه أواصر الصداقة لخدمة الإنسانية وكل ما فيه خير البشرية جمعاء، فالحوار هو السبيل للخروج من معضلة الصراعات التى استغلها أصحاب النفوس الخبيثة لبث الفرقة بين أتباع الديانات المختلفة.

وأشار الكاردينال أيوسو إلى أن فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا فرنسيس فطنا إلى هذه الحقائق مبكرا، وكان لديهما الجرأة والشجاعة لخوض المعارك من أجل خير الإنسانية، وأن توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية؛ لم يكن بالأمر السهل، ولكن إصرارهما وإخلاصهما ساعد كثيرا فى كسر الحواجز وتفتيت جبال الثلج التى تجمدت لسنوات بين بعض المسلمين والمسيحين، ومواصلة الحوار بين الأزهر والفاتيكان بعد قطيعة امتدت لما يقارب الست سنوات، مضيفا أننا قد بدأنا فى جنى ثمار هذه الوثيقة بما نراه اليوم من تقارب ليس على مستوى المؤسسات والمعاهد الرسمية فحسب، بل بين الأفراد من العوام والجماهير.

وبين الكاردينال ميجيل أيوسو أن أحد ثمار وثيقة الأخوة الإنسانية هى إيجاد أرض مشتركة يتلاقى فيها كل محبى الخبر من أتباع الديانات، والسير معا على خطى قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر، والوقوف على القيم والأخلاق التى تساعد فى ترسيخ معانى الصداقة والأخوة بين أتباع الديانات، وترك الأمور التى تفرق وتبعث الكراهية بينهم، والتصدى لأصحاب الأجندات المغرضة ومروجى التعصب والكراهية وتجار الفتن، وغلق الأبواب فى وجه كل الأفكار المتشددة والمتطرفة.

وتحدث رئيس المجلس البابوى لحوار الأديان بالفاتيكان عن الجهود الكبيرة للجنة العليا للأخوة الإنسانية التى انبثقت عن وثيقة الأخوة الإنسانية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تضم نخبة من المسئولين من قادات دينية وثقافية من مختلف الخلفيات العرقية والاجتماعية والثقافية حول العالم، وأن أعضاء اللجنة يشكلون مجتمعا متباينا فى الدين واللون واللغة والجنسيات، ولكنهم يمثلون فى الوقت نفسه مجموعة من الأصدقاء الأوفياء لإنسانيتهم، يجمعهم همُّ العمل من أجل الإنسان وإنهاء معاناته، واستبدال الكراهية بالحب والتعصب بالحوار، وقد بذلت اللجنة جهودا كبيرة، وعقدت الشراكات مع المؤسسات الدولية من أجل تنفيذ عدد من المبادرات التى ترسخ لأسس التعارف والتآخى خاصة بين فئات الشباب والنشء لضمان علاقات سوية ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.