الأرصاد: غدا طقس لطيف نهار.. وبارد ليلا والعظمى بالقاهرة 21

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا لأحد، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد نهارا، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على كافة الأنحاء.





أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة، كما تتساقط الأمطار المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة (40:50% تقريبا)، إلى جانب اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (45: 55 كم /س).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى.. الصغرى

القاهرة 21 14

الاسكندرية 21 14

وادى النطرون 21 14

طنطا 21 14

شبين الكوم 21 14

دمنهور 21 14

بلطيم 20 14

مطروح 21 13

السلوم 21 13

سيوة 20 09

بورسعيد 21 16

دمياط 21 14

الزقازيق 21 14

المنصورة 21 14

الاسماعيلية 22 14

السويس 22 14

العريش 22 13

رفح 21 13

رأس سدر 22 12

نخل 20 10

نويبع 24 15

طابا 21 14

كاترين 15 05

الطور 24 15

شرم الشيخ 28 17

الغردقة 27 16

مرسى علم 27 16

الفيوم 21 10

بنى سويف 21 10

المنيا 21 10

أسيوط 21 09

سوهاج 22 10

قنا 24 11

الأقصر 25 11

أسوان 27 13

إدفو 27 13

أبوسمبل 26 12

الوادى الجديد 24 11

شلاتين 30 18

أبو رماد 30 18

حلايب 27 18

رأس حدربة 27 18

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى.. الصغرى

مكة 33 22

المدينة 30 18

الرياض 26 13

المنامة 24 18

ابوظبى 27 19

الدوحة 26 18

الكويت 23 12

دمشق 20 04

بيروت 23 19

عمان 18 10

القدس 15 11

غزة 22 14

بغداد 20 08

مسقط 28 21

صنعاء 24 08

الخرطوم 35 21

طرابلس 17 10

تونس 17 09

الجزائر 15 10

الرباط 18 07

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى.. الصغرى

أنقرة 13 02

اسطنبول 15 11

اسلام اباد 19 10

نيودلهى 24 12

جاكرتا 29 23

بكين 08 02-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 12 05

اثينا 17 13

روما 13 04

باريس 07 02

مدريد 12 04

برلين 03 00

لندن 06 01

مونتريال 02- 04-

موسكو 05- 02-

نيويورك 09 07

واشنطن 11 08

نواكشوط 32 21

اديس ابابا 25 08