طردته أمه وعذبه أهله.. القصة الكاملة للطفل الباكى

جدة - نرمين السيد - لاقت قصة الطفل الباكى، تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بعد المأساة التى تعرض لها الطفل محمود "14 سنة"، والتى روى تفاصيلها خلال ظهوره مع الإعلامى "عمرو الليثى" فى برنامج "واحد من الناس" المعروض عبر فضائية "الحياة".





تعود مأساة الطفل محمود بعد أن انفصل والداه، ووفاة والده بعد ذلك بسبع سنوات، فتخلت أمه عنه وتزوجت من رجل آخر، وذهابه للعيش مع عمه، وفقدانه حضن الأمومة ورعاية الأب، فى عتبات حياته الأولى، وسوء معاملة أهله وتعذيبه له، حتى وجد نفسه فى الشارع بعيدا عن قسوة الأهل.

يقول الطفل محمود أن والدته انفصلت عن والده قبل وفاته بـ7 سنوات، وتابع: "أمى تركتنى ولم تسأل عنى فعشت مع عمى بعد وفاة والدى، وعندما اشتقت إلى حضنها ذهبت إليها وفوجئت برد فعلها برفض مقابلتى، وقالت لعمى (محمود بعتبره مات ولو كان تاعبكم ارموه فى الشارع مفيش عندى مشكلة)".

ويحكى الطفل عن قصته ويقول إنه عاش عند أخواله فترة وتركهم عندما تم التعدى عليه بالضرب وقال: "عذبونى وكهربونى وفى النهاية اترميت فى الشارع"، وخلال أحداث الحلقة حاول عمرو الليثى التواصل مع والدة الطفل إلا أنها رفضت استقباله.

وهاجم عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى والدة الطفل، وتوالت طلبات من الكثيرين لاستضافة الطفل والتكفل به، وقالت الدكتورة زينة زقزوق، المدير الإعلامى لإحدى مؤسسات الإيواء، إن الطفل يوجد حاليا فى مجمع رعاية الأطفال والكبار بمنطقة الصيادين التابعة للمؤسسة.

وأوضحت زقزوق أنه تم استضافة الطفل منذ 15 يوما وكانت حالته الصحية سيئة يعانى من الزائدة الدودية مع سوء حالته النفسية، وقالت إن الطفل خضع لجراحة عاجلة، وبدأت حالته النفسية تتحسن، مؤكدة أن الزيارات ممنوعة عنه فى الوقت الحالى بسبب حالته النفسية التى ما زالت متأثرة حتى الآن.