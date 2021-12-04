رئيس جامعة الأزهر: اتخذنا خطوات عملية لترسيخ ثقافة الحوار بين أتباع الأديان

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، أن الأزهر اتخذ خطوات عملية لترسيخ ثقافة الحوار بين أتباع الأديان، بدءً من إنشاء بيت العائلة المصرية برئاسة مشتركة بين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا تواضروس بابا الكنيسة الأرثوذوكسية، تلاها انفتاح الأزهر على المؤسسات الدينية المسيحية فى أوروبا وعقد شراكة مع مجلس الكنائس العالمى وكنيسة كانتربرى فى بريطانيا والتى انبثق عنها إقامة منتدى شباب صناع السلام فى جامعة كامبريدج عام 2018، بين شباب الشرق والغرب لترسيخ أسس الحوار والتسامح وصناعة سفراء للسلام والتعايش المشترك.





جاء ذلك - خلال لقاء المحرصاوى اليوم - الكاردينال ميجيل أنجيل أيوسو، رئيس المركز البابوى لحوار الأديان بالفاتيكان، بجامعة الأزهر.

وأعرب رئيس جامعة الأزهر عن ترحيبه لرئيس المركز البابوى لحوار الأديان بالفاتيكان، مشيرًا إلى أن توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا فرنسيس عام 2019م جاء تتويجا للجهود التى بذلت بين الأزهر والفاتيكان على مدار عام كامل.

وأضاف أن توقيع الوثيقة يعتبر بداية لمشوار طويل فى ترسيخ أسس الحوار والتعايش، أعقبها تشكيل اللجنة العليا للأخوة الإنسانية التى تولت تنفيذ بنود الوثيقة على أرض الواقع، موضحا أن اللجنة ضمت شخصيات دينية وثقافية ممثلة لمختلف المجتمعات العرقية والعلمية والدينية والثقافية، وتبنت مجموعة من المشروعات والمبادرات للتعريف بالوثيقة من خلال إدراجها فى المناهج التعليمية فى عدد من الدول، إضافة إلى اعتماد الأمم المتحدة للرابع من فبراير ذكرى توقيع الوثيقة- يومًا عالميًّا للأخوة الإنسانية، ودعوة الدول الأعضاء للقيام بفعاليات وأنشطة لترسيخ قيم الوثيقة فى هذا اليوم.

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن البعض من ضعاف النفوس حاول تشويه هذا الحدث التاريخى بدعوى أن هذه الوثيقة جاءت لتوحيد الأديان ومزجها فى بوتقة دين واحد يتلاشى فيه هوية كل دين، وتضيع فيه شخصية كل عقيدة، مشددا على أن هذا الكلام كذب وخداع وتضليل، حيث نصت الوثيقة على احترام خصوصية كل دين وحرية الاعتقاد، وضمان حماية المواقع الدينية الخاصة بكل دين.

وشدد على ضرورة حماية كل أتباع الديانات وضمان ممارستهم لشعائرهم الدينية، مشيرا إلى أن الأصوات التى انتفضت للتشكيك فى الوثيقة عن عمد أو غير عمد، لم تدرك ما يمر به عالمنا اليوم من اضطهاد وصراعات وفتن تحتاج من المؤسسات الدينية والثقافية أن تتحد لتقديم المثل والقدوة ورسم الطريق لأتباع الديانات للسير معًا لما فيه خير الإنسانية جمعاء.