الهيئة العامة للأرصاد تعقد دورة تدريبية تحت عنوان ”تأثير تغير المناخ على...

في ضوء توجيهات الدولة المصرية نحو توحيد الجهود وتعزيز التعاون المثمر مع الدول الأفريقية من خلال دعم المهارات ونقل الخبرات المصرية ،، قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية – بوزارة الخارجية بعقد دورة تدريبية للدول الإفريقية بالمركز الإقليمي للتدريب بالقاهرة فى مقر الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحت عنوان "تأثير تغير المناخ على الإنتاجية الزراعية على الدول الإفريقية".

تهدف هذه الدورة إلى زيادة القدرة علي إصدار التوصيات والتعليمات من أجل تخفيف الأثار السلبية، وكذا زيادة التأثير الإيجابي لتأثيرات تغير المناخ، فضلاً عن القدرة علي إعداد خطة أستراتيجية للتكيف مع عناصر تغير المناخ في الحقول الزراعية المختلفة.

هذا وقد شارك في البرنامج التدريبي عدد (24) مشارك من (١٦) دولة إفريقية (غينيا الاستوائية – مالي- توجو – سيراليون - السنغال - تنزانيا – السودان – موزمبيق – الكونغو برازانيل – غينيا كوناكري – مالاوي – جزر القمر – ليبيريا – الجابون- بوكينا فاسو – غانا ).

ومن جانبه أكد الطيار محمد منار وزير الطيران على حرص واهتمام وزارة الطيران نحو دعم وتعزيز العلاقات المستمرة مع جميع الدول الإفريقية في مختلف أنشطة صناعة النقل الجوى، مشيرًا إلى الدور الحيوى والهام الذى تقوم به الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى جميع مناحي الحياة كونها مرفقا هاما يؤثر على حياة الأفراد والمنشأت والممتلكات. لذا تسهم الهيئة فى الحد من الكوارث التي قد تنجم عن الظواهر الجوية المتطرفة وكذا تغيرات المناخ التي تؤثر على اقتصاديات الدول.

ومن جانبه أضاف اللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذا البرنامج التدريبي مخصص للعاملين في مجال الارصاد الجوية الزراعية المختصين والخبراء في هذا المجال،مشيراً أن هذه الدورة تهدف إلى التعرف على أسباب تأثيرات تغير المناخ وكذلك تحديد أثار تغير المناخ في مجالات الزراعة المختلفة في الإنتاج الزراعي.