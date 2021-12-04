الفراعنة جاهزون.. تعرف على تشكيل منتخب مصر لمباراة السودان: تغيرات بالجملة

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، التشكيل الرسمى للفراعنة أمام السودان فى كأس العرب التى تنطلق فى السادسة مساء. ويضم تشكيل منتخب مصر كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعمر كمال وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد فتوح، وأيمن أشرف وعمرو السولية وأحمد رفعت وحسين فيصل وأحمد سيد زيزو ومروان حمدى. بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحى ومحمود جاد وأحمد ياسين وأكرم توفيق ومروان داوود ومحمد شريف ومصطفى فتحى ومهند لاشين ومحمد عبد المنعم وأسامة فيصل ومحمد مجدى أفشة. ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم بدافع الفوز وتخطى السودان، لمزاحمة الجزائر على تصدر المجموعة، بعد التغلب على لبنان بهدف نظيف فى الجولة الأولى، وفى المقابل يخوض المنتخب السوداني، اللقاء بعد تلقيه هزيمة كبيرة من المنتخب الجزائري برباعية نظيفة، وسيحاول مصالحة جماهيره بالفوز على الفراعنة اليوم للحفاظ على أماله في الصعود للدور الثاني.

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