/664259/جمال-أبو-الفتوح- إنشاء-أسطول-بحري-لخدمة-الحاصلات-الزراعية-يساعد-علي-تطوير-منظومة-نقل-الصادرات

قال الدكتور جمال أبوالفتوح أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن فكرة إنشاء أسطول نقل بحري لخدمة الحاصلات الزراعية، سيساعد علي تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية، لافتا أن الحاصلات الزراعية يعد من أهم الصناعات في الفترة الحالية.

جمال أبو الفتوح: إنشاء أسطول بحري للحاصلات الزراعية يساهم في توفير العملة الأجنبية

وأكد أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، علي أهمية امتلاك مصر لأسطول بحري بإعتباره دعامة أساسية في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلي الإيجابيات التي ستعود علي الدولة نتيجة امتلاكها أسطول بحري قوي لنقل الحاصلات والتي من أهمها قلة التكلفة.

وأشار أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلي أن الأسطول يعد أداة أساسية في نقل تجارة مصر الخارجية، كما أنه يساهم في توفير العملة الأجنبية المدفوعة لنقل الواردات والصادرات، فضلا عن توفير فرص عمل للعمالة البحرية الأمر الذي يؤثر إيجابيا علي الدخل القومي المصري.

وتابع أبو الفتوح: الأسطول البحري لنقل الحاصلات الزراعية سيمثل إضافة كبيرة للمنتجات الزراعية ولاسيما سريعة التلف، بالإضافة إلي زيادة الدخل الاقتصادي للمزارعين، لافتا أن الأسطول سيزيد من الصادرات الزراعية، وسيفتح أسواق جديدة.

اقتراح بإنشاء أسطول نقل بحري للقطاعات التصديرية

يذكر أن عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، طالب وزير المالية بتبني مقترح لإنشاء أسطول نقل بحري لخدمة القطاعات التصديرية للنفاذ لأسواق أوروبا، وذلك لدعم الصادرات سريعة التلف في قطاعي الحاصلات الزراعية والغذائية، ويبلغ إجمالي صادراتها نحو 7 ملايين طن سنوياً

وأكد الدمرداش، علي أهمية أن يقود وزير المالية بنفسه الإشراف على نظام الإفراج المسبق، حيث يعاني من تعدد الجهات الحكومية وعدم وجود المرونة المطلوبة من بعض الهيئات التي ترفض الإفراج عن البضائع بنظام تحت التحفظ أو السماح المؤقت، وما يسببه من غرامات للأرضيات، مطالباً بتحفيز الإفراج المسبق وخروج البضائع، خاصة الزراعية تحت التحفظ.