/664263/كأس-العرب-الجزائر-تكرر-سيناريو-مصر-أمام-لبنان-وتحقق-الفوز-بصعوبة

حقق منتخب الجزائر فوزاً صعباً على حساب لبنان، بهدفين مقابل لا شئ ضمن مباريات الجولة الثانية لكأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم منتخب لبنان مباراة بطولية مثل لقاء مصر الماضي، وحقق الجزائر الفوز بشق الأنفس بهدف عن طريق ركلة جزاء، حولها ياسين إبراهيمي بنجاح داخل الشباك، ثم الهدف القاتل في الوقت بدل الضائع عن طريق الطيب المزياني.

وكان مصطفى مطر، حارس منتخب لبنان أحد نجوم اللقاء دون منازع ووقف أمام هجوم منتخب الجزائر، ولكن تكرر سيناريو مباراة مصر وخسروا بهدف نظيف.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الجزائر إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، ويتوقف رصيد لبنان بدون نقاط في المركز الرابع، ولكن بعد مستوى جيد.

كأس العرب: التشكيل الرسمي لمباراة الجزائر ولبنان

يلتقي منتخب الجزائر ولبنان، بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثانية لكأس العرب فيفا قطر 2021.

وتسعى الجزائر لضمان التأهل للدور القادم، وذلك من أجل تحقيق الانتصار الثاني بالمجموعة التي تضم مصر والسودان أيضا.

ونجحت الجزائر أن تحقق الفوز في المباراة الأولى أمام السودان برباعية نظيفة، وخسرت لبنان أمام مصر بصعوبة شديدة بهدف مقابل لا شئ.

وتريد لبنان تقديم أداء جيد خلال لقاء اليوم، خاصة أن المباراة صعبة وأنها لا تمتلك أي نقاط حتى الأن في المجموعة.

وفيما يلي التشكيلة الرسمية للجزائر:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: محمد أمين توغاي، حسين بن عيادة، مهدي جيان تاهرات، إلياس شتي

خط الوسط: حسام الدين مرزوق، سفيان بن دبكة، يوسف بلايلي

خط الهجوم: العربي هلال سوداني، ياسين براهيمي، بغداد بونجاح

أما تشكيلة منتخب لبنان كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مصر

خط الدفاع: نور منصور، روبرت ألكسندر ملكي، حسن شعيتو، حسين محمد

خط الوسط: جهاد أيوب، محمد علي نجيب، قاسم الزين

خط الهجوم: هلال الحلوة، نادر مطر، ربيع عطايا

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة عصراً، وتقام على ملعب استاد الجنوب.