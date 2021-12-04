/664264/بعد-أزمته-الأخيرة-بسببها-عمر-كمال-السعودية-أحب-أرض-لقلبي

وجه مطرب المهرجانات عمر كمال رسالة حب وتقدير للملكة العربية السعودية وشعبها، وذلك بعد نجاح حفلته الأخيرة هناك ضمن فعاليات موسم الرياض والأزمة التي نُشبت على إثرها.

دوت الخليج يرصد رسالة مطرب المهرجانات عمر كمال للملكة العربية السعودية وشعبها عقب أزمته الأخيرة.

عمر كمال يكشف عن حبه للشعب السعودي

نشر كمال مقطع فيديو من حفله بالسعودية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال خلاله: "أحب شعب وأرض لقلبي أنتم والله، ومصر بتعشقكوا ومهما نروح ونيجي بنحب السعودية، يبكي الأخ السعودي لو أخوه المصري بكى، وسائر أعضائه تشكي لو في عضو اشتكى، وأنا مهما قلبي ردد أو عدد أو حكى، مش هيوصف حبي ليكم يا شعب المملكة.. يا ولاد سلمان"

وعلق عليه قائلًا: "أحب شعب وأرض لقلبي"

هذا وقد أعلن مطرب المهرجانات الشعبية الفنان عمر كمال، انتهاء أزمته مع نقابة الموسيقيين والتي نتجت عن تصريحاته الأخيرة التي وصفها الفنان بـ المحرفة، وهي أنه قام بتغيير مهرجان “بنت الجيران” لأنها أرض مقدسة لا تناسب كلمات الأغنية.

عمر كمال في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب

وقال عمر كمال خلال مداخلة هاتفية، أجراها مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية”: “احنا كسرنا الدنيا في موسم الرياض وهما اللي بلغونا بكدة، ومش عارف الأزمة بيني وبين الموسقيين دي حصلت ليه وإزاي كل اللي اتقال دا تم تحريفه”.

وتابع موضحا: “وأنا في السعودية كنت بهرج مع الشعب السعودي عشان ديما بيقدموا التمور مع الحليب، وأنا كنت بطلت أقول خمور وحشيش من زمان، بعض الناس بعتت للنقابة وقالوا اني قولت ان السعودية أرض مقدسة وحرفوا الكلام”.

وأضاف: “طبعا أنا مقولتش كدة، ومحصلش كل ده وعشان كدة قطعت سفري ونزلت من الكويت، وطلبت من النقابة إنها تحقق معايا عشان سوء الفهم ده ميطولش أكتر من كدة، وهما كلهم مشكورين ونزلولي كلهم رغم الإجازة”.

عمر كمال يتصالح مع نقابة الموسيقيين

وقال كاشفا عن تصالحه مع النقابة: “النهاردة كل الإدارة حققت معايا وسمعوا وجهة نظري، وتم نفى كل التهم ضدي لأن مكنش فيه أي دليل إني عملت ده، وهيصدر بيان بكرة بالكلام ده، وهاني شاكر قالي أنا معاك مش ضدك، وعايزك تكبر صورة مصر معانا”.

نصيحة هاني شاكر لعمر كمال

وأضاف: «قالي كمان مش عايزك ترقص على المسرح لأن أنت مش محتاج معاك فرقة، مش عايزك تكون صورة وحشة خارج مصر لأن أنت عندك جمهور عايزينك تكون صورة كويسة».

إحالة عمر كمال للتحقيق

وكانت أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قرارا بإحالة عمر كمال، للتحقيق بعدما قام بتغيير أغنية “بينت الجيران”، أثناء حفله بالسعودية، اذ قام بتبديل "أشرب خمور وحشيش" إلى "تمور وحشيش".