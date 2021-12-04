/664265/خالد-الغندور-لابد-من-الفوز-على السودان-والجزائر-حتي-لانلعب-مع-المغرب

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب خالد الغندور نجم الزمالك السابق عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:” لابد من الفوز على السودان والجزائر حتي لانلعب مع المغرب المرشح الأول للبطولة الدور الثمانية”.

وعاد منتخب المغرب لتحقيق الفوز الثاني على التوالي وتسجيل رباعية نظيفة من جديد، وذلك بعدما حدثت خلال المباراة الأولى أمام فلسطين.

وبهذا الفوز يكون قد ضمنت المغرب بنسبه كبيرة التواجد في الدور القادم، في بطولة كأس العرب وتعطي إنذار شديدة اللهجة لجميع المنتخبات أنها قادمة للمنافسة على اللقب العربي.

بدأت المباراة سريعة من جانب أسود الأطلس، وسجل يحيى جبران الهدف الأول مع مطلع الدقيقة الرابعة، وضاعف بدر بانون النتيجة بإجراز الهدف الثاني مع مطلع الدقيقة 24.

ومع نهاية الشوط الأول ظن الجميع أن النتيجة ستكون ثنائية فقط، إلا أن محمد الشيبي سجل أحد أجمل أهداف البطولة، وتابع كرة عرضية على الطائر مرسة من أشرف بن شرقي، لتتهادى داخل الشباك معلنا عن الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول.

وأحرز سفيان رحيمي الهدف الرابع للمغرب قبل نهاية المباراة بدقائق عن طريق ركلة جزاء حولها داخل المرمى بنجاح.

يدخل منتخب مصر مباراته اليوم السبت أمام نظيرة السودان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً،فى الجولة الثانية لبطولة كأس العرب المقامة فى قطر من 30 نوفمبر الماضي حتى 18 ديسمبر الجارى.

ي حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق – أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: عمرو السولية – مهند لاشين

خط الوسط الهجومي: مصطفى فتحي - محمد مجدي "أفشة" – محمد شريف (أو أحمد سيد زيزو)

في خط الهجوم: مروان حمدي.