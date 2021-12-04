/664266/القمة-المصرية-مصطفي-محمد-يقود-هجوم-جالاتا-سراي-أمام-ألتاي-سبور-بالدوري-التركي

يستضيف جالاتا سراي ضيفة ألتاي، على ملعب تورك تيليكوم آرينا، ضمن مباريات الجولة الـ 15 بالدوري التركي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلعب مصطفى محمد لصالح جالاتا سراي، أما أحمد ياسر ريان يتواجد على مقاعد بدلاء فريق ألتاي.

وشارك أحمد ياسر ريان في أخر مباراة لفريقة وتمكن من تسجيل هدفين، في بطولة كأس تركيا.

بينما لم يشارك مصطفى محمد بشكل أساسي خلال المباريات الأخيرة مع جالاتا سراي، ويأتي بديلاً في بعض المباريات.

وفيما يلي تشكيل جالاتا سراي الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: موسليرا

خط الدفاع: يادلين، تايلان، فان أنهولت، بيركان

خط الوسط: نيلسون، ماركاو، هاليل

خط الهجوم: مصطفى محمد، سفيان فيجولي، كيريم

مرتضى منصور: مصطفى محمد أهم لاعب في مصر بعد محمد صلاح.. والزمالك مش عزبة حد

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أنه كان حزين من بعض داعمي نادي الزمالك بسبب هروبهم وقت الشدة خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال تصريحات من داخل نادي الزمالك “لدي عتاب كبير على محبي وداعمي نادي الزمالك، ولابد أن نتحد خلال الفترة القادمة لعودة الفريق من جديد للبطولات”.

وزاد “نجاحات الزمالك خلال الفترة الماضية كان بسبب البنزين الذي تركته للنادي منذ رحيلي، ولكن مباراة الأهلي كان البنزين خلص خلاص”.

وتابع “لجنة الزمالك راحت باعت مصطفى محمد برخص التراب وهو يعتبر ثاني أهم لاعب في مصر بعد محمد صلاح، والزمالك مش عزبة حد”.

واختتم “حسين السمري وعمرو أدهم وطارق جبريل ساقطين، وأدعوهم للتواجد داخل النادي لإظهار الحقائق في عقد كريستيان جروس”.