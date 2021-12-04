زيزو: منتخب مصر مرشح دائمًا للفوز بأي بطولة يدخلها

/664268/زيزو-منتخب-مصر-مرشح-دائما-للفوز-بأي-بطولة-يدخلها

شدد متوسط ميدان منتخب مصر أحمد سيد "زيزو" على أهمية حصول منتخب مصر على النقاط الثلاث في مباراة السودان التي ستقام على ملعب 974 ضمن فعاليات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث قال زيزو لفيفا تي في فور وصول منتخب مصر لملعب المباراة "هي مباراة هامة جدًا لنا، نسعى لدخول المباراة بشكل جيد من أجل الحصول على الثلاثة نقاط لأنها مباراة خاصة بالنسبة لنا".

"يظل المنتخب المصري هو المرشح الأول للفوز بأي بطولة يدخلها، نعمل بشكل جيد ونسعى للفوز بكل المباريات القادمة".

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عن التشكيلة الرسمية لمباراة السودان بكأس العرب.

وشهدت تشكيلة المباراة مفاجأت خاصة في مركز الظهير الأيمن بإراحة أكرم توفيق، ومشاركة عمر كمال عبد الواحد، مع تواجد حسين فيصل، بديلاً لمحمد شريف في الخط الهجومي.

وفيما يلي تشكيل منتخب مصر لمباراة السودان:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، أحمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: عمرو السولية، أيمن أشرف، أحمد رفعت

خط الهجوم: حسين فيصل، أحمد سيد زيزو، مروان حمدي

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السودان فى كأس العرب

يدخل منتخب مصر مباراته اليوم السبت أمام نظيرة السودان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً،فى الجولة الثانية لبطولة كأس العرب المقامة فى قطر من 30 نوفمبر الماضي حتى 18 ديسمبر الجارى.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق – أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: عمرو السولية – مهند لاشين

خط الوسط الهجومي: مصطفى فتحي - محمد مجدي "أفشة" – محمد شريف (أو أحمد سيد زيزو)

في خط الهجوم: مروان حمدي.