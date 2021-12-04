رئيس مدينة سفاجا يتفقد السدود والبحيرات الصناعية استعدادا لموسم الأمطار

جدة - نرمين السيد - قاد رئيس مدينة سفاجا ياسر شعبان، لجنة من الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا للمرور على البرابخ والسدود، بجميع أنحاء المدينة للتأكد من صلاحيتها استعدادًا لموسم الأمطار والسيول.





وأوضح "شعبان"، فى بيان اليوم السبت، أنه استعدادًا لموسم الأمطار وما يترتب عليه نزول السيول بمدينة سفاجا، وحفاظًا على الأرواح والممتلكات وعدم تعطل حركة المرور على الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة، تم تشكيل لجنة ضمت كل من سكرتير المدينة ومدير العلاقات العامة ومدير الأزمات ومدير الحملة الميكانيكية. ونوه "شعبان" بأن اللجنة تفقدت جميع التجهيزات من برابخ وسدود وبحيرات المنشأة على طريق "سفاجا القصير" للوقوف على مدى جاهزيتها واستعداد هذه المنشآت لمجابهة السيول والحد من تأثيرها على حركة المرور والمناطق السكنية، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وتعليمات محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى.

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