«بحوث الفلزات» ينظم ورشة عمل حول دور البحث العلمى فى تنمية المجتمع 

جدة - نرمين السيد - نظم مركز بحوث وتطوير الفلزات ورشة عمل بعنوان "دور البحث العلمى بمصر فى تنمية المجتمع على المستوى القومى والإفريقى"، ضمن فعاليات مشاركة مصر المستمرة فى معرض "إكسبو دبى" والذى يمتد حتى 31 مارس القادم.





شارك فى الندوة الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون البحث العلمى، والدكتور ولاء شتا المدير التنفيذى لصندوق العلوم والابتكار والتكنولوجيا، والدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، والدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات.

وأشار الدكتور عماد عويس إلى أن الورشة تضمنت استعراضًا لمساهمة البحث العلمى فى تطوير الصناعة المصرية وزيادة الناتج المحلى وتنمية المجتمع، حيث تم عرض أمثلة متنوعة لنجاحات المركز فى نقل وتوطين التكنولوجيات المختلفة وبناء القدرات بالعديد من القطاعات الصناعية ومنها النجاح فى تصنيع فارغة محرك سيارة ضمن خطة تصنيع "سيارة مصرية بنسبة 100%".

ولفت إلى مشاركة المركز فى إعداد الكوادر البشرية من خلال التدريب والتأهيل، حيث قام المركز بتنفيذ برامج تدريب فى مجالات تصنيع مختلفة بحضور مهندسين من دول إفريقية مختلفة، وإرسال خبراء مصريين لتنفيذ برامج تدريب بالدول الإفريقية خاصة دول حوض النيل.

وأوضح أنه تم حتى الآن تدريب أكثر من ألف مهندس من أكثر من 30 دولة إفريقية، وتقديم الدعم لطلبة الماجستير والدكتوراة من دول حوض النيل من خلال الإشراف المشترك واستضافتهم بالمركز لفترات شهرين إلى 3 شهور، واستضافة كوادر جامعية لهذه الدول للمشاركة فى المؤتمرات العلمية الدولية فى مصر.

وأكد أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بدعم من القيادة السياسية وافقت على تخصيص 60 فدانًا توسعات للمركز، مشيرا إلى خطة المعهد لتوسيع التعاون مع القطاع الخاص فى المشروعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبهم، قدم الدكتور عبدالمنعم البطاحجى، والدكتورة أميمة القاضى، والدكتورة شيماء الحداد ممثلين عن المركز عرضا للدعم الفنى الذى يقدمه المركز فى تصنيع قطع غيار بتكنولوجيات مختلفة مثل تكنولوجيا السباكة، وتكنولوجيا المساحيق، والنمذجة السريعة، ودعم أعمال الصيانة الاضطرارية والوقائية لمعدات المصانع بما يقلل من فترات التوقف لهذه المعدات، وكذلك أعمال التفتيش كطرف ثالث للتأكد من جودة المعدات المصنعة بما يضمن إطالة عمرها الافتراضى.

وأشاروا إلى مشاركة المركز مع الشركات اليابانية المصنعة لكوبرى السويس "كوبرى السلام" خلال فترة إنشائه وحصوله على شهادة تقدير وزارة النقل لدوره المهم فى هذا المشروع القومى.

تضمنت فعاليات الورشة حلقة نقاشية بمشاركة الحضور المصرى من رؤساء المراكز والهيئات البحثية حول كيفية تقوية وتوطيد العلاقة بين البحث العلمى والصناعة، وأدار الحلقة المهندس أحمد عثمان، الرئيس السابق للمجلس العالمى للصناعات الصغيرة.