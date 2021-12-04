الوادى الجديد: طرح وحدات مشروع درة بنظام التمويل العقارى

جدة - نرمين السيد - قال محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إنه تمت الموافقة على طرح الوحدات السكنية بمشروع "درة الوادى" بمدينة الخارجة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقارى بفائدة 3% متناقصة لمدة 30 عاماََ.





وأوضح المحافظ، فى تصريح اليوم السبت، أن هذه الخطوة تمت فى إطار بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه الأسبوع الماضى، بين المحافظة وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى؛ لتوفير وحدات سكنية للمواطنين. جدير بالذكر أن المشروع يضم 507 وحدات سكنية بمساحة 110 أمتار مربعة للوحدة تقريبًا كاملة التشطيب بما يتلاءم مع شروط مبادرات التمويل العقارى؛ وسيتم طرح الوحدات فى إعلانات متتالية بالتنسيق مع الصندوق.

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