جامعة طنطا: توقيع الكشف الطبى على 1568 حالة ضمن قافلة بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة طنطا إن الجامعة نظمت قافلة تنموية شاملة تضم قافلة طبية وأخرى زراعية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى قرية الهنداو مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، حيث استقبلت القافلة الطبية المرضى لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة، فيما قدمت القافلة الزراعية الخدمات الزراعية والإرشاد الزراعى للمزارعين.





وأضاف ذكى، فى تصريح اليوم السبت، أن هذه القوافل تأتى فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا بالتعاون مع لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء.

من جانبه، أشاد الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإقبال الكبير الذى شهدته القافلة، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ 1568 مواطنا من أهالى القرية.

وأوضح شعبان أن القافلة تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا فى كافة التخصصات الطبية تحت إشراف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع، وأن هذه القوافل تأتى استكمالا لدور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظات.

بدوره، أوضح الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن عدد الأطباء بلغ 30 طبيبا فى 15 تخصصا: (الباطنية – الجراحة العامة – القلب والصدر – الأنف والأذن – المسالك –العظام- الأورام – المخ والأعصاب – النفسية والعصبية – النساء والتوليد – الجلدية – الرمد – الأسنان – الأطفال – التخدير).