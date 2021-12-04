محافظ أسوان: تشكيل لجنة لحصر المنازل المتضررة من السيول بجزر عواض وهيسا

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ أسوان أشرف عطية بتشكيل لجنة من شباب جزر الشلال والمجتمع المدنى ومديرية الإسكان؛ وبإشراف من السكرتير العام المساعد للمعاينة على الطبيعة لحصر مختلف المنازل التى تضررت من الأمطار الغزيرة داخل جزر هيسا وعواض وتنقار؛ علاوة على صرف المساعدات العينية للأسر المتضررة من تلف مستلزماتهم؛ وهو الذى يتوازى مع الأعمال الجارية فى المنازل التى تم حصرها عقب السيول.





وشدد المحافظ، فى بيان صادر اليوم السبت، على أنه لن يسمح بأن يحصل أى أحد على حق ليس من حقه؛ مشيرا الى أنه سيتم محاسبة أى مسئول فى حالة المحسوبية أو المجاملة؛ وأننا كدولة مسئولين عن جميع المواطنين والمساواة بينهم فى تلبية احتياجاتهم منوها إلى أنه سيتم إعطاء الأسبقية للمنازل الأكثر تضررا.

ووجه المحافظ مسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة بإنشاء خزان علوى بجزيرة عواض لزيادة معدلات ضخ المياه نظرا لوقوع المنازل فى منسوب أعلى من مرشح المياه؛ وأيضا إصلاح طلمبتين احتياطى بنفس المرشح؛ بالإضافة إلى توجيهه مسئولى الطرق برصف 1.5 كيلو متر بجزيرة هيسا بتكلفة 4 مليون جنيه؛ فضلا عن تشغيل عبارة هيسا يوميا بإشراف من الجمعية وطبقا للرسوم التى تحددها.

وأكد البيان أن المحافظة تقدم جميع إمكانياتها لدعم أعمال إنشاءات وترميمات المنازل والأسقف بضخ مواد البناء للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى التى تعمل فى هذا الإتجاه بكل جدية للعمل على إنهاؤها بأسرع وقت ممكن.

وكان محافظ أسوان قد أجرى بجولة تفقدية لجزر هيسا وعواض التابعة لمدينة أسوان لمتابعة الجهود المبذولة لإعادة إنشاء المنازل التى تعرضت لإنهيار كلى أو جزئى وذلك فى إطار مواصلته لجولاته الميدانية بالمناطق المتضررة من السيول.