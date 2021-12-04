البحوث الإسلامية : تشريعات الإسلام تدعو إلى الاحترام المتبادل بين الأديان

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ينطلق من تعاليم الدين الإسلامى، المبنية على التسامح والتعايش الإيجابى بين الأمم والشعوب من مختلف الحضارات والثقافات والأديان والأجناس؛ حيث إن مجمل أحكام وتشريعات الدين الإسلامى تدعو إلى التسامح والاحترام المتبادل بين الأديان الذى يؤدى إلى زرع الحب والاحترام فى قلوب الناس جميعًا.





جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات الندوة التى استضافتها جامعة الأزهر، اليوم السبت، وعقدت بعنوان: "ثمار الحوار بين الفاتيكان والأزهر حول الإخوة الإنسانية".

وأضاف عياد أن هذا اللقاء من اللقاءات المهمة؛ فهو يؤكد على أهمية الحوار مع الآخر، وضمان حرية العبادة والدين والمعتقد؛ حيث يأتى فى وقت يموج فيه العالم بالكثير من ألوان الظلم والصراعات، ومحاولة استغلال قضية حرية العبادة وحرية المعتقد، ممن لهم مصالح أو أجندات خاصة، فى التشويش على سماحة الأديان.

وأوضح "عيّاد" أن عظمة الحضارات لا تقاس إلا بمدى ما حققته للإنسان من سلام روحى ووجدانى، وهذا لا يتأتى إلا بالعمل على الارتقاء بالإنسان كمًّا وكيفًا فى كافة مناحى الحياة وهذا هو الأصل الذى تقوم عليه الحضارة الإنسانية، لهذا جاءت وثيقة الأخوة الإنسانية التى وقعها فضيلة الإمام الأكبر مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لتقوم بهذا الدور المهم، وهنا يكبر ويعظم دور مؤسسة الأزهر الشريف التى تطلع بدورها فى هذا المجال على أكمل وجه، من خلال مراكزها المختلفة التى تعمل على بثّ السلام والتعايش، وعلمائها المدربين والمؤهلين على بسط مبادئ الأخوة الإنسانية التى اتخذت من دستور المدينة أساسًا تعتمد عليه فى طريق الحوار الفكرى والعلمى.

أشار الأمين العام إلى أن قطاعات الأزهر الشريف بذلت الكثير من الجهود فى تعزيز دور وثيقة الأخوة الإنسانية من خلال ملتقيات التعريف بها، وإطلاق المبادرات العالمية، والحملات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى، وتعزيز ثقافة الحوار مع الآخر من خلال المقالات والإنتاج العلمى، واللقاءات الميدانية لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف، والمشاركات الإعلامية على وسائل الإعلام المختلفة التى تدعم تفعيل بنود وثيقة الأخوة الإنسانية وترسخ لمبادئ الأخوة بين الناس وتعزز من قيم التعايش والتسامح والتعاون، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل حول الوثيقة.

وشارك فى الندوة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، والكاردينال ميغيل أنغيل أيوسو غيكسوت، رئيس المجلس البابوى للحوار، رئيس جلسات اللجنة العليا للإخوة الإنسانية، المونسنيور نيقولاس هنرى، سفير الفاتيكان بالقاهرة، ونيافة الأنبا أرميا، الأسقف العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى.