انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021 وخريطة سقوط الأمطار والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021، حيث من المتوقع أن يشهد طقس الأحد عدد من الظواهر الجوية والتي تتمثل في هطول أمطار متوسطة الشدة على بعض محافظات الجمهورية وخاصة محافظات السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، يأتي ذلك بالتزامن مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021 وخريطة سقوط الأمطار:-

أصدرت هيئة الارصاد الجوية، بيان هام بخصوص طقس ال 24 ساعة المقبلة، حيث من المتوقع أن يكون حالة الطقس خلال الاربعة والعشرين ساعة المقبلة كالتالي:-

* في النهار تكون حالة الطقس السائدة هو طقس لطيف على السواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد مروراً بمحافظات القاهرة والوجه البحري، يكون مائل للحرارة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

* في الليل يكون الطقس بارد على كافة أنحاء الجمهورية.

* الظواهر الجوية المتوقعة هو سقوط أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة على بعض المناطق في السواحل الشمالية وشمال الدلتا بنسبة 50% .

* بالنسبة للرياح فسيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في السواحل الشمالية ومحافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وشمال سيناء ويكون ذلك على فترات متقطعة ويمكن معرفة كافة التفاصيل بشأن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021 من خلال البيان التالي الصادر عن هيئة الارصاد الجوية:-

من جهة أخرى فقد حذرت الارصاد الجوية المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات الليل، حيث يكون الطقس بارد على كافة انحاء الجمهورية، نتيجة للانخفاض الكبير في درجات الحرارة خلال ساعات الليل بالمقارنة بدرجات الحرارة خلال النهار.

وبالنسبة لتوقعاتها لفصل الشتاء المقبل، فقد أكدت ان موعد فصل الشتاء مناخياً في مصر نهاية شهر ديسمبر الجاري، وأنه لن يكون هناك اختلاف كبير بين شتاء العام الجاري وفصل الشتاء خلال الأعوام الماضية، غير أنه من المتوقع حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة ونشاط للرياح خلال الشتاء وهذا يؤدي إلى زيادة الشعور ببرودة الطقس.