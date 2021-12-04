/664269/كيروش-سنفعل-ما-بوسعنا-من-أجل-التأهل-للدور-المقبل

أكد مدرب منتخب مصر "كارلوس كيروش" أن المنتخب الوطني سيفعل ما بوسعه من أجل الحصول على الثلاث نقاط في مباراة اليوم أمام المنتخب السوداني ضمن المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب والمقامة حاليًا في قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفور وصوله لملعب 974 والذي سيقام عليه ملعب مباراة اليوم تحدث كيروش مع فيفا تي في قائلًا "إنه يوم جديد ومباراة جديدة، نريد أن نقوم بالأفضل دائمًا، والأفضل بالنسبة لنا هو الحصول على الثلاث نقاط و التأهل للدور المقبل".

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عن التشكيلة الرسمية لمباراة السودان بكأس العرب.

وشهدت تشكيلة المباراة مفاجأت خاصة في مركز الظهير الأيمن بإراحة أكرم توفيق، ومشاركة عمر كمال عبد الواحد، مع تواجد حسين فيصل، بديلاً لمحمد شريف في الخط الهجومي.

وفيما يلي تشكيل منتخب مصر لمباراة السودان:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، أحمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: عمرو السولية، أيمن أشرف، أحمد رفعت

خط الهجوم: حسين فيصل، أحمد سيد زيزو، مروان حمدي

يدخل منتخب مصر مباراته اليوم السبت أمام نظيرة السودان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً،فى الجولة الثانية لبطولة كأس العرب المقامة فى قطر من 30 نوفمبر الماضي حتى 18 ديسمبر الجارى.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق – أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: عمرو السولية – مهند لاشين

خط الوسط الهجومي: مصطفى فتحي - محمد مجدي "أفشة" – محمد شريف (أو أحمد سيد زيزو)

في خط الهجوم: مروان حمدي.