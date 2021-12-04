/664273/خاص-عبد-الحميد-بسيوني-يقترب-من-الانضمام-للزمالك-بصلاحيات-فنية

كشف مصدر مسئول من نادي الزمالك، عن محاولات من مسئولوا الفريق لإقناع عبد الحميد بسيوني بالانضمام للجهاز الفني بقيادة كارتيرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان رفض عبد الحميد بسيوني أن ينضم للجهاز الفني تحت منصب المدرب العام، رافضاً أن يعود خطوة للخلف بعدما شغل منصب المدير الفني للعديد من الأندية أبرزهم طلائع الجيش وحصد معهم لقب السوبر المصري أمام النادي الأهلي.

ويفكر حالياً بسيوني أن يقبل بمنصب المدرب العام، على أن يكون له صلاحيات فنية بشكل كبير مع كارتيرون، مع وعده بأن يكون الرجل الأول في الجهاز إذا رحيل المدرب الفرنسي عن القلعة البيضاء.

تدريبات الزمالك

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شرح خلالها بعض الأمور الفنية وطالب اللاعبين بالتركيز في الفترة المقبلة.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات بمجمع الصالات تحت إشراف الجهاز الفني قبل انطلاق التدريب الجماعي اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

‎وتشهد التدريبات غياب اللاعبين الدوليين المتواجدين مع المنتخب الأول، بخلاف التونسيين

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم 21 ديسمبر الجاري في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

فاز نادي الزمالك على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف على ستاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

وسجل مصطفى فتحي هدف الزمالك في الدقيقة 40، بعد جملة مميزة من لاعبو الفريق ليسكنها مصطفى فتحي في الأخير بشكل مميز بالشباك.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 13 في المركز الثالث، بينما يتوقف رصيد سيراميكا عند النقطة الثامنة في المركز السادس.

تشكيل الزمالك في اللقاء :

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

في خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر

في خط الهجوم : زيزو – مصطفى فتحى – احمد فتوح – عمر السعيد

نتيجة مباراة الزمالك والبنك الأهلي: انتهت مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي بالتعادل 1/1 على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح محمد هلال أهداف اللقاء بعدما سجل للبنك الأهلي في الدقيقة 11 برأسية رائعة بعد أرسال عرضية متقنة من أسامة إبراهيم، لتسكن الكرة في الأخيرشباك محمد عواد. وتعادل أحمد السيد زيزو هدف التعادل لنادي الزمالك أمام البنك الأهلي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

لينتهي اللقاء في الأخير بالتعادل ويقفد الزمالك نقطتين في صراع المنافسة على الدوري العام مع الأهلي وبيراميدز الذين يحتلون أول مركزين.