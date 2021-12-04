كأس العرب: أحمد سيد زيزو يضاعف النتيجة لمنتخب مصر ويتقدم بالهدف الثاني أمام السودان «فيديو»

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سجل أحمد سيد زيزو، الهدف الثاني لمنتخب مصر في شباك السودان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن أحمد سيد زيزو، أن يحول ركلة جزاء داخل الشباك السودانية بطريقة رائعة، معلنا عن الهدف الثاني مع مطلع الدقيقة 12.

وحصل عمر كمال عبد الواحد على ركلة الجزاء، وسددها زيزو بطريقة جيدة داخل الشباك.

تغييرات بالجملة.. كارلوس كيروش يعلن عن التشكيل الرسمي لمصر لمباراة السودان

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عن التشكيلة الرسمية لمباراة السودان بكأس العرب.

وشهدت تشكيلة المباراة مفاجأت خاصة في مركز الظهير الأيمن بإراحة أكرم توفيق، ومشاركة عمر كمال عبد الواحد، مع تواجد حسين فيصل، بديلاً لمحمد شريف في الخط الهجومي.

وفيما يلي تشكيل منتخب مصر لمباراة السودان:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، أحمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: عمرو السولية، أيمن أشرف، أحمد رفعت

خط الهجوم: حسين فيصل، أحمد سيد زيزو، مروان حمدي