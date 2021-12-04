/664275/الإفتاء-أول-أيام-شهر-جمادى-الأولى-غدا-وتقدم-التهنئة-للرئيس-السيسي

أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، أن غدا الأحد الموافق الخامس من شهر ديسمبر لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

دوت الخليج

الإفتاء: أول أيام شهر جمادى الأولى.. غدا

وتقدمت دار الإفتاء بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

الأزهر تعلق على مسألة الشذوذ الجنسي

هذا وفى سياقٍ آخر، كانت مؤسسة الأزهر الشريف، قد علقت على مسألة الشذوذ الجنسي، حيث أشارت إلى هذا الأمر محرم شرعًا، والتى من تعد من الكبائر.

هذا وكانت مؤسسة الأزهر، قد أعلنت فى وقت لاحق أ لفاحشة الشُّذوذ الجنسي، وتقنين انتشارها بين الراغبين في ممارسة هذا الانحراف في مختلف المجتمعات حول العالم، بما فيها المجتمعات العربيَّة والإسلاميَّة.