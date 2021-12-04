/664272/كأس-العرب-أحمد-رفعت-يقدم-لوحة-فنية-رائعة-ويتقدم-لمصر-بالهدف-الأول-على-السودان-فيديو

سجل أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر الهدف الأول للفراعنة في شباك السودان، بطريقة عالمية ورائعة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن أحمد رفعت أن يسدد كرة يسارية عالمية في شباك منتخب السودان، وذلك بعدما جاءت الكرة الأولى في العارضة.

وتتقدم مصر الأن على حساب السودان بهدف نظيف، جاء عن طريق أحمد رفعت بعد مرور 5 دقائق من بداية المباراة.

حلوة أوي أوي من أحمد رفعتhttps://t.co/GTASlpfkgf — Ahmed Sayed (@ahmdsayed74) December 4, 2021

تغييرات بالجملة.. كارلوس كيروش يعلن عن التشكيل الرسمي لمصر لمباراة السودان

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عن التشكيلة الرسمية لمباراة السودان بكأس العرب.

وشهدت تشكيلة المباراة مفاجأت خاصة في مركز الظهير الأيمن بإراحة أكرم توفيق، ومشاركة عمر كمال عبد الواحد، مع تواجد حسين فيصل، بديلاً لمحمد شريف في الخط الهجومي.

وفيما يلي تشكيل منتخب مصر لمباراة السودان:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، أحمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: عمرو السولية، أيمن أشرف، أحمد رفعت

خط الهجوم: حسين فيصل، أحمد سيد زيزو، مروان حمدي