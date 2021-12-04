/664276/حفاظا-على-ارض-الدولة-استرداد-228-فدان-من-غير الجادين -بوادي-النطرون

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة المهندس السيد حمزه واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين حملة علي عدد من المواطنين الغير جادين في السداد ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حفاظاً على ارض الدولة.. استرداد 228 فدان من غير الجادين بوادي النطرون

واسفرت الحملة من استرداد 3 قطع أراضي بمساحة إجمالية 228 فدان و 16 قيراط من غير الجادين و قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية و وضع لافتات " ارض مستردة أملاك دولة " عليها .

و شدد محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها .

مؤكداً، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على اراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدوله والشعب كاملاً.

على جانب أخر وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة .

أشار محافظ البحيرة أن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر بلغ ٤١٣ ألف و ٢٧٢ طالب وطالبة ، حيث تم فحص ٢٥٤٢٠٨ من طلاب القطاع الريفي ، بينما تم فحص ١٥٩٠٦٤ من طلاب الحضر .

جدير بالذكر أن المبادرة تستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية والتي تستهدف فحص طلاب جميع المدارس بالريف والحضر وعددهم حوالي مليون طالب وطالبة من خلال ١٣٠ فريق طبي متخصص ، حيث يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الانيميا من عدمها ومرض التقزم (قصر القامة) و يتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل و مقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضاً سمنة الأطفال و يتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن و طول الطفل و قياس كتلة الجسم و مقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وفى حال اكتشاف الاصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه و سيتم متابعة الاطفال اثناء و بعد الحملة و حتى يتم شفاء الطفل تماما .