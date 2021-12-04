/664280/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تنعي-وفاة-الدكتور-هاني-رسلان-الخبير-بالشأن-السوداني

تقدم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأحر التعازي وصادق المواساة، لأسرة الدكتور هاني رسلان، الخبير في الشأن السوداني ودول حوض النيل، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

دوت الخليج يرصد تفاصيل نعي التنسيقية للدكتور هاني رسلان

نفذت وزارة الشباب والرياضة أمس الجمعة في إطار تعاونها مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتنفيذ أنشطة وفاعليات باندية السكان، يوماً رياضياً وعرضاً مسرحياً لعدد 100شاب وفتاة بمحافظة قنا.

أقيم اليوم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا ولويس دوماس سفير كندا بجمهورية مصر العربية وكيريل يوردانوف مسئول الشئون الدولية، وبحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورضوان عبد الغني أحمد عضو التنسيقية، والدكتور عمر عمر علي موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا والأستاذ محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب ومصطفى حسين أبو جبل وكيل المديرية للرياضة والدكتور محمد على مدير إدارة شباب قنا والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا.

جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ مشروع أندية السكان في 17 محافظة ويعمل المشروع على التوعية بالقضايا السكانية التي تشمل قضايا الصحة الإنجابية وقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي ودعم الشباب للمشاركة الفعالة في مواجهة التحديات التنموية، لتعزيز الأهداف السامية لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة مثل "جلسات تفاعلية - فاعليات رياضية - عروض مسرحية - جلسات غنائية".

وأقيم خلال اليوم مهرجان الفنون المجتمعية وعرض مجموعة من الشباب المتطوع بعض النصائح الإرشادية عن تحديد النسل والإطلاع على الأمور التي تمر بها الأسرة المصرية من مشاكل ومعاناة، بسبب كثرة الأطفال.

كما تم عرض مسرحية لمجموعة من الشباب ينتمون لمحافظات المنيا والشرقية وأسوان وقنا وسوهاج، وقدموا في هذا العرض نموذجاً للأسرة المصرية في الحاضر والمستقبل، ومدى تأثيرها على الإنجاب والمعوقات التي تواجههم بالنسبة للمال وعدم القدرة، على الصرف وأيضًا هذا يؤثر بالسلب على الحياة الزوجية لزيادة الأعباء عليهم دون القدرة على حلها وكانت تهدف كثيرا إلى توجيه الشباب للتفكير كثيرا قبل أن يقدم على هذه الخطوة.