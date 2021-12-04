/664282/كأس-العرب-محمود-الونش-يتقدم-بالهدف-الثالث-لمنتخب-مصر-في-شباك-السودان-فيديو
سجل محمود حمدي الونش، الهدف الثالث لمنتخب مصر في شباك السوطان، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس العرب.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وجاء الهدف الثالث للفراعنة، بعد متابعة محمود الونش، لصناعة حسين فيصل الذي راوغ مدافعي السودان، وأهداها للمدافع الدولي أمام الشباك، معلناً عن تسجيل الهدف الثالث.
كأس العرب.. إصابة مهاجم منتخب الأردن بقطع في الرباط الصليبي
أصيب بهاء فيصل لاعب منتخب الأردن بقطع في الرباط الصليبي، خلال لقاء فريقه أمام المنتخب المغربي اليوم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العرب.
وتأكدت إصابة بهاء فيصل بقطع في الرباط الصليبي، بعد عمل بعض الإشاعات بعد المباراة، ولم يستطيع أن يستكملها وخرج على أثار إصابته المروعة.
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