/664284/كأس-العرب-نهاية-الشوط-الأول-بثلاثية-لمنتخب-مصر-أمام-السودان-بتألق-لاعبي-فيوتشر-فيديو

أنتهى الشوط الأول بين منتخب مصر أمام السودان بنتيجة 3/0 للفراعنة ضمن مبارايات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العرب، مع أداء أكثر من رائع لكتيبة كارلوس كيروش.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد بداية الشوط هجوم كبير من لاعبي منتخب مصر، حتى أفتتح الاهداف أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر في ثاني لقائاته مع منتخب مصر بهدف أكثر من رائع في الدقيقة الرابعة، بتسديدة صاروخية على يسار حارس السودان.

حلوة أوي أوي من أحمد رفعتhttps://t.co/GTASlpfkgf — Ahmed Sayed (@ahmdsayed74) December 4, 2021

وفي الدقيقة 12 حصل عمر كمال زميل أحمد رفعت في فيوتشر على ركلة جزاء، ليحرزها أحمد سيد زيزو، ثم أحرز محمود حمدي الونش الهدف الثالث بعد مرواغة رائعة من اللاعب الشاب حسين فيصل بالدقيقة 31.

هدف زيزو مع منتخب مصر في مرمى السودان 🇸🇩 https://t.co/K0nILOXmqg — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) December 4, 2021

لينتهي الشوط الأول بنتيجة كبيرة لمنتخب مصر على السودان وسط أداء رائع ومميز من كتيبة الفراعنة.

هدف مُدافعنا محمود حمدي الونش في شباك منتخب السودانhttps://t.co/beiKvl67Ax — Zamalek Stats (@Zamalek_Stats) December 4, 2021

وشهدت تشكيلة المباراة مفاجأت خاصة في مركز الظهير الأيمن بإراحة أكرم توفيق، ومشاركة عمر كمال عبد الواحد، مع تواجد حسين فيصل، بديلاً لمحمد شريف في الخط الهجومي.

وفيما يلي تشكيل منتخب مصر لمباراة السودان:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، أحمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: عمرو السولية، أيمن أشرف، أحمد رفعت

خط الهجوم: حسين فيصل، أحمد سيد زيزو، مروان حمدي

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره لبنان بنتيجة 1/0، على ملعب "الثمامه"، ضمن أول مباراة بدور المجموعات بكأس العرب.

وشهد الشوط الثاني استمرارا لتألق الحارس مصطفى مطر، وقام بإبعاد أكثر من كرة من أحمد رفعت ومحمد شريف، حتى حصل أحمد فتوح على ركلة جزاء بمهارة فردية ليحرز محمد مجدي أفشة هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة 71.

كأس العرب.. إصابة مهاجم منتخب الأردن بقطع في الرباط الصليبي

أصيب بهاء فيصل لاعب منتخب الأردن بقطع في الرباط الصليبي، خلال لقاء فريقه أمام المنتخب المغربي اليوم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العرب.

وتأكدت إصابة بهاء فيصل بقطع في الرباط الصليبي، بعد عمل بعض الإشاعات بعد المباراة، ولم يستطيع أن يستكملها وخرج على أثار إصابته المروعة.