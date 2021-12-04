/664250/توسعة-وتطوير-طريق-وادى-النطرون-العلمين-بتكلفة-اجماليه-22-مليار-جنيه

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن ما تشهده مصر حاليا تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية يُعد إنجازا حقيقاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافه مناحي الحياة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مشيراً الى أن قطاع الطرق والكباري يعد أحد أهم المشروعات التي أولاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما غير مسبوق باعتباره الشريان الرئيسي الذى تبنى على أساسه كافه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومي

توسعة وتطوير طريق وادى النطرون العلمين بتكلفة اجماليه 2.2 مليار جنيه

وقد استعرض اللواء هشام آمنه جهود هيئة الطرق والكباري فى انشاء أحد المشروعات القومية الهامة الجاري تنفيذها فى هذا القطاع الحيوي وهو مشروع توسعة وتطوير طريق وادى النطرون العلمين بطول 135 كم منهم 60 كم بنطاق محافظة البحيرة بتكلفة اجماليه 2 مليار و 208 مليون جنيه، وهو عبارة عن طريق رئيسي بطول 135 كم يتم توسعته من 3 حارات مرورية الى 5 حارات مرورية و انشاء طريق خدمات خرسانية فى الاتجاهين بعدد 3 حارات مروريه لكل اتجاه بعرض 11.25م وتم البدء فى المشروع سبتمبر 2021م ومن المقرر نهو المشروع فى 30/6/2022م.

يأتي ذلك اتساقًا مع توجيهات فخامة السيد الرئيس وجهود وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية والتي تمثل شرايين حياة وتنمية وتنفيذ خطة شاملة لاستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية بالإضافة إلى المحاور والكباري وتمهيد الطرق بشكل يليق بالجمهورية الجديدة للربط بين المحافظات وتسهيل عملية الانتقال، واختصار الوقت والجهد وتقليل الازدحام المروري لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري .