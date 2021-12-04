جدة - نرمين السيد - وقال"الشريف" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "نعمل على تسهيل الحركة أمام الجهات المعنية من أجل التعامل مع نوة قاسم وموجة الطقس السىء". واختتم : "الأمواج سوف ترتفع فى الاسكندرية لعدة أمتار مع استمرار نوة قاسم، وسوف تشهد المحافظة أمطار".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدًا: الأمواج سترتفع عدة أمتار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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