احتشاد أهالى حى السلام بأسوان خلال انطلاق القافلة الثقافية لمتضررى السيول

جدة - نرمين السيد - احتشد أهالى حى السلام بمحافظة أسوان، مساء اليوم السبت، خلال حفل القافلة الثقافية التى أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة لمتضررى السيول، وذلك بحضور أشرف عطية محافظ أسوان.





وقدمت 4 فرق تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة عروضا فنية مبدعة على أحد المسارح المتنقلة التى أطلقتها وزارة الثقافة لمجابهة التعصب وتصحيح الأفكار المتطرفة بين أبناء القرى والنجوع، والتى تطوف أنحاء مصر لإعادة تشكيل الوعى ونشر التنوير وتقويم السلوك من خلال برامج إبداعية متنوعة تضم كافة أشكال الفكر والفن، وتشكل نافذة مبتكرة لوصول المنتج الثقافى إلى المناطق الحدودية والأكثر احتياجا.

وتضم القافلة الثقافية، التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة لمدة أسبوع، ندوات، أمسيات، ورش وعروض فنية مختلفة.

وتفاعل الأهالى بشكل كبير مع العروض وأبدوا إعجابهم بالقافلة الثقافية، موجهين الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة لاهتمامها بوصول العروض الفنية والثقافية المختلفة لقرى مصر، خاصة بعد الظروف التى تعرضت لها المحافظة جراء السيول التى اجتاحت أسوان.

يذكر أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة افتتحت أيضا مكتبة حى السلام الثقافية بالمجمع الخدمى بمنطقة الإيواء العاجل لمتضررى السيول فى حى السلام بوادى العلاقى.