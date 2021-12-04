في يومهم العالم .. الداخلية تحتفى بالأطفال ذوي الهمم بيوم ترفيهي (فيديو)

نظمت وزارة الداخلية بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الهمم إحتفالية لعدد من الأشخاص من ذوى الإعاقة بمقار أندية الشرطة بمختلف مديريات الأمن وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الهدايا العينية عليهم وتقديم فقرات ترفيهية لهم، وتواصل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية استقبال عدد من ذوى الإعاقة لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى بأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الإجتماعى مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات.

كما تم إيفاد عدد من الضباط والضابطات لزيارة (مدارس الأطفال ذوى الإعاقة ) ومشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة وتوزيع الهدايا العينية عليهم، وقد لاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً وإستحساناً من قبلهم ، كما أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنسانى والإجتماعى.